Policija 'upala' u stan u Splitu: 21-godišnjak im nije htio otvoriti, a kad su ušli imali su što vidjeti

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Jučer, 17. ožujka 2026., policija je, temeljem sudske naredbe, zatražila od osumnjičenog da otvori vrata stana. Budući da to nije učinio, obavljen je nasilni ulazak. Tijekom pretrage pronađeno je pet vrećica s marihuanom i hašišem.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Utvrđeno je da je 21-godišnjak, s ciljem daljnje prodaje, posjedovao dvije vrećice marihuane ukupne težine 44 grama, tri vrećice hašiša ukupne težine 47,45 grama I digitalnu vagu s tragovima droga za precizno mjerenje.

Policija je također oduzela pirotehničko sredstvo – dimnu signalku, koje je osumnjičeni neovlašteno posjedovao, zbog čega je sankcioniran po Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 21-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.