Policija upala u stan 52-godišnjaka i pronašla kokain spreman za prodaju

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga proveli su kriminalističko istraživanja nad 52-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U petak 31. listopada u Zadru tijekom kriminalističkog istraživanja provedena je pretraga doma i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičenik, kojom prilikom su policijski službenici od osumnjičenog muškarca oduzeli oko 19,3 grama kokaina pakirano u više pojedinačnih pakiranja namijenjenih za daljnju preprodaju te novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droga.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 52-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je u zakonskom roku predan u Pritvorsku jedinicu Policijske uprave zadarske.