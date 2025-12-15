Policija uhitila Ukrajinca koji je prevario 17 Hrvata, pogledajte koliko je novca izvukao

U velikoj policijskog akciji u koju je bilo uključeno čak osam policijskih uprava s područja naše zemlje, uhićen je muškarac koji je na posebno drzak način varao građane i uzimao im novac.

Riječ je o 38-godišnjem državljaninu Ukrajine koji je s još jednom, za sada nepoznatom osobom, telefonom nazivao starije osobe, predstavljao se kao liječnik i tražio novac za hitnu operaciju ili skupe lijekove za blisku osobu, kćer ili sina, koji su zaprimljeni u bolnicu.

Osumnjičeni Ukrajinac zatim bi se našao s prevarenom osobom koja bi mu predala novac ili zlato. Na taj način je prevario 17 starijih osoba, od kojih je uzeo oko 150 000 eura, piše Dnevnik.

Ukrajinac je uhićen na području primorsko-goranske policije, a sa svojim nepoznatim suradnikom od rujna do prosinca ove godine nazivao je i potkradao starije osobe s područja policijskih uprava istarske, ličko-senjske, zadarske, karlovačke, međimurske, sisačko-moslavačke i primorsko-goranske.

Savjeti građanima

Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja, a kontakt ostvaruju telefonskim pozivom.

Počinitelji najčešće ovako postupaju:

nepoznati muškarac ili žena mobitelom/telefonom kontaktira građane,

predstavljaju se kao liječnici kliničkih bolničkih centara,

navode kako je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći,

za daljnje liječenje potrebno je žurno platiti liječnicima,

traže da se novac donese na određenu lokaciju (javno mjesto).

Kako varaju?

Nepoznate ženske ili muške osobe putem mobitela/telefona nasumice pozivaju građane. U telefonskom razgovoru lažno se predstavljaju kao liječnici bolnica i govore osobama koje su zaprimile poziv kako im je u teškoj prometnoj nesreći nastradalo dijete (sin/kćer) kojem je potrebna zahtjevna operacija (npr. operacija odstranjivanja vitalnog dijela tijela).

Dalje navode kako je za daljnje uspješno liječenje potrebno žurno uplatiti novac liječniku te traže da se donese novac u gotovini na dogovorenu lokaciju u iznosima i od više tisuća eura.

Iz policije pozivaju sve građane da budu oprezni jer se radi o obliku prijevare koje čine najvjerojatnije počinitelji iz inozemstva te se ne radi o liječnicima hrvatskih bolnica.

Ovakav zaprimljeni poziv odmah prekinite i o svemu obavijestite policiju na broj 192!

Mete su starije osobe

Starije osobe često su žrtve zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti. Također su spremnije na suradnju, a često žive same u kućanstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć. Počinitelji to koriste te na razne načine, lažnim prikazivanjem činjenica, navode osobe da nešto učine na svoju štetu. Između ostalog, predstavljaju se i kao službene osobe pa je tako bilo slučajeva da se počinitelji predstavljaju kao djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili policijski službenici.

Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, potrebno je voditi računa o sljedećem:

ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, OIB, matični broj, broj bankovne kartice, količinu novaca na računu i slično)

ako vas netko telefonski ili osobno na kućnoj adresi kontaktira i traži osobne ili bankovne podatke, odmah obavijestiti svoju banku i policiju

nemojte pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti nemojte slati njihove preslike

zapamtite da policijski službenici i banke nikada od vas neće telefonom provjeravati koliko novca imate na svom računu niti na taj način tražiti neke žurne transakcije

ukoliko niste sigurni kako postupiti, prekinite neželjeni telefonski poziv, žurno kontaktirajte članove kućanstva ili osobu od povjerenja te ih zamolite za pomoć i daljnje upute

Policija još jednom apelira na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara.

Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer, kao što je već istaknuto, upravo su oni meta ovakvih drskih počinitelja.