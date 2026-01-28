Policija uhitila provalnika na makarskom području, pronađena i droga

Policija je na području Makarske uhitila 30-godišnjeg muškarca osumnjičenog za višekratne provale i krađu alata, kojom je pričinjena materijalna šteta od oko 10.000 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađena i manja količina droge.
Policijska postaja Makarska zaprimila je 25. siječnja 2026. godine prijavu kaznenog djela krađe počinjenog na području Brela u razdoblju od 24. prosinca 2025. do 25. siječnja 2026. godine. Prema prijavi, nepoznati počinitelj je u više navrata ulazio u pomoćnu prostoriju, odnosno alatnicu, koja se nalazi iza obiteljske kuće te otuđio veći broj komada raznog alata.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici su 27. siječnja utvrdili sumnju na 30-godišnjaka, nad kojim je istoga dana provedeno opsežno istraživanje. Tom su prilikom obavljene pretrage doma, drugih prostorija i više vozila koje osumnjičeni koristi na području Brela.
Tijekom pretraga pronađen je dio otuđenog alata, manja količina droge metamfetamin te pribor za njezinu konzumaciju. Pronađeni predmeti i droga su oduzeti, a otuđeni alat vraćen je vlasniku. Također su pronađene i registarske pločice za kojima je ranije bila raspisana policijska potraga zbog isteka registracije.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe, kao i optužni prijedlog zbog prekršaja iz područja zlouporabe droga.