Policija uhitila provalnika na makarskom području, pronađena i droga

Policija je na području Makarske uhitila 30-godišnjeg muškarca osumnjičenog za višekratne provale i krađu alata, kojom je pričinjena materijalna šteta od oko 10.000 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađena i manja količina droge.

Policijska postaja Makarska zaprimila je 25. siječnja 2026. godine prijavu kaznenog djela krađe počinjenog na području Brela u razdoblju od 24. prosinca 2025. do 25. siječnja 2026. godine. Prema prijavi, nepoznati počinitelj je u više navrata ulazio u pomoćnu prostoriju, odnosno alatnicu, koja se nalazi iza obiteljske kuće te otuđio veći broj komada raznog alata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici su 27. siječnja utvrdili sumnju na 30-godišnjaka, nad kojim je istoga dana provedeno opsežno istraživanje. Tom su prilikom obavljene pretrage doma, drugih prostorija i više vozila koje osumnjičeni koristi na području Brela.

Tijekom pretraga pronađen je dio otuđenog alata, manja količina droge metamfetamin te pribor za njezinu konzumaciju. Pronađeni predmeti i droga su oduzeti, a otuđeni alat vraćen je vlasniku. Također su pronađene i registarske pločice za kojima je ranije bila raspisana policijska potraga zbog isteka registracije.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe, kao i optužni prijedlog zbog prekršaja iz područja zlouporabe droga.