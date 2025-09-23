Policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo! Žrtva je stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?

Na području općine Bukovlje u utorak oko 18 sati došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena. Unatoč naporima hitne pomoći, ozlijeđena osoba je preminula od zadobivenih ozljeda.
Policija je odmah po dojavi izašla na teren.
U tijeku je očevid, a policija je blokirala cestu prema Ljeskovim vodama i Vrhovini, javlja Dnevnik.hr.
Oko 23:20 policija je javila da je uhitila osumnjičenog za ubojstvo.
Plus portal javlja da se ubojstvo dogodilo u selu Šušnjevci, nedaleko od Slavonskog Broda te da je ubijen muškarac.
Lokalni portal neslužbeno: Ubijen je ex saborski zastupnik iz redova HDZ-a
Prema informacijama mještana, ubojica se cijeli dan družio sa žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, a potom ga hladnokrvno ubio na cesti.
Kako neslužbeno doznaje SBonline, ubijen je 61-godišnjak, a u njega je nekoliko hitaca ispalio mladić star oko 30 godina. Užasu je prethodilo cjelodnevno druženje kod oca mlađeg muškarca.
Prema informacijama do kojih je došao 035portal, ubijen je 61-godišnji Zoran Grgić.
Grgić je bio i član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora te je obnašao i niz lokalnih političkih funkcija.