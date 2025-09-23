Policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo! Žrtva je stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?

Na području općine Bukovlje u utorak oko 18 sati došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena. Unatoč naporima hitne pomoći, ozlijeđena osoba je preminula od zadobivenih ozljeda.

Policija je odmah po dojavi izašla na teren.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U tijeku je očevid, a policija je blokirala cestu prema Ljeskovim vodama i Vrhovini, javlja Dnevnik.hr.

Oko 23:20 policija je javila da je uhitila osumnjičenog za ubojstvo.

Plus portal javlja da se ubojstvo dogodilo u selu Šušnjevci, nedaleko od Slavonskog Broda te da je ubijen muškarac.

Prema informacijama mještana, ubojica se cijeli dan družio sa žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, a potom ga hladnokrvno ubio na cesti.

Kako neslužbeno doznaje SBonline, ubijen je 61-godišnjak, a u njega je nekoliko hitaca ispalio mladić star oko 30 godina. Užasu je prethodilo cjelodnevno druženje kod oca mlađeg muškarca.

Prema informacijama do kojih je došao 035portal, ubijen je 61-godišnji Zoran Grgić.

Grgić je bio i član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora te je obnašao i niz lokalnih političkih funkcija.