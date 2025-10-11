Policija uhitila muškarca zbog prodaje kokaina i marihuane

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga proveli su kriminalističko istraživanja nad 43-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U petak 10. listopada u Zadru policijski službenici su tijekom kriminalističkog istraživanja od osumnjičenog muškarca oduzeli oko 10,5 grama kokaina pakirano u više pojedinačnih pakiranja, oko 1 gram marihuane, jednu digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droga.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 43-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.