Policija u Zmijavcima zaustavila 22-godišnjaka koji je vozio bez vozačke dozvole, vozilo tehnički neispravno

U Zmijavcima su u utorak, 17. ožujka, policijski službenici zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 22-godišnji muškarac bez vozačke dozvole, a na vozilu su pritom utvrđene i tehničke neispravnosti.

Kako je utvrđeno policijskim postupanjem, mladić je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Dodatnom provjerom utvrđeno je da mu je ovo već treći put u posljednjih godinu dana da je prijavljen zbog istovrsnog prometnog prekršaja.

Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu. Policija je predložila da mu se, zbog ponavljanja prekršaja, odredi zadržavanje, kazna zatvora u trajanju od 30 dana te zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je, međutim, donio blažu odluku te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od osam dana uz rok kušnje od tri mjeseca, kao i novčanu kaznu u iznosu od 130 eura. Također, naloženo mu je da u roku od tri mjeseca položi vozački ispit.

Nakon donošenja odluke, 22-godišnjak je pušten na slobodu.