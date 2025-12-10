Policija u Zmijavcima uhvatila tipa s marihuanom, sud ga oslobodio

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski na sud su predali 30-godišnjaka kojeg su zaustavili kako bi obavili kontrolu u prometu, ali vozač je odbio obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu. tijekom postupanja utvrđeno je i da posjeduje marihuanu koja je od njega oduzeta.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, da ga se kazni kaznom zavora u trajanju od 15 dana i novčanom kaznom u visini 660 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će donesena u redovnom postupku.