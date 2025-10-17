Close Menu

Policija u Živaji uhitila biciklista. Bio je mortale pijan, oduzeli mu bicikl

Osim što je bio pod jakim utjecajem alkohola, muškarac je vozio bez reflektirajućeg prsluka i bez upaljenih svjetala

Policija je u mjestu Živaja kraj Hrvatske Dubice privremeno oduzela bicikl 51-godišnjem muškarcu koji je vozio s 2.35 promila alkohola u krvi, priopćila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.

Osim što je bio pod jakim utjecajem alkohola, muškarac je vozio bez reflektirajućeg prsluka i bez upaljenih svjetala, čime je dodatno ugrozio sigurnost prometa.

Nakon što je zadržan na triježnjenju u policijskoj postaji, protiv njega je podnesen obvezni prekršajni nalog zbog više prometnih prekršaja.

