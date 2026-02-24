Policija u vozilu u kojem se prevozila dubrovačka obitelj pronašla 2,3 kg amfetamina

U nedjelju, 22. veljače, u 20,20 sati, policijski službenici Policijske postaje Ston u mjestu Zaton Doli zaustavili su osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 30-godšnja hrvatska državljanka.

Osim nje, u vozilu se u svojstvu suputika nalazo 43-godišnjak, a kao putnici u vozilu i dvoje maloljetne djece.

Tijekom obavljanja prometne kontrole policijski službenici su posumnjali na moguće krijumčarenje zbog čega su zatražili nalog za pretragu vozila.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretraženo je vozilo kada su u prednjem dijelu pronađena skrivena tri paketa u kojima se nalazilo ukupno 2,292 kg amfetamina.

Pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a 43-godišnj suputnik uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama te je, uz kaznenu prijavu, sinoć predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

O dogođaju je obavješten i Hrvatski zavod za socijaln rad - Područni ured Dubrovnik.

Podsjetimo, dubrovačka policija je u petak, 15. veljače, na MCGP Karasovići u osobnom vozilu albanskih nacionalnih oznaka, koje je bilo na izlasku iz Republike Hrvatske pronašla 2,183 kg kokaina.