Policija u roku roku jednog dana razriješila provalu: Maloljetnici opljačkali kućicu 74-godišnjakinje

Nakon što je 26. veljače 74-godišnjakinja policijskim službenicima Policijske postaje Metković prijavila provalu u poljsku kućicu u Opuzenu policija je provela kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako je navedeno protupravno ponašanje počinilo četvero maloljetne djece.

Naime, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako su maloljetnici od 23. do 26. veljače kamenom razbili prozorsko staklo na ulaznim vratima poljske kućice odakle su otuđili sitni alat, dvije kariole, leđnu pumpu za polijevanje, aluminijske ljestve, ručnu motornu kosilicu i tri plastična kanistra s gorivom ukupne zapremine 20 litara.

Otuđene predmete su potom odnijeli na susjednu poljoprivrednu parcelu gdje su dio predmeta zapalili uz pomoć otuđenog benzina.

Osim predmeta u vlasništvu oštećene 74-godišnjakinje, na istom su mjestu zapalili i predmete za sada nepoznatog vlasnika.

Na opisani način počinili su dva kaznena djela: tešku krađu i oštećenje tuđe stvari.

O navedenom događaju je obaviješteno Općinsko državno odvjetništvo za mladež u Dubrovniku kao nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad.