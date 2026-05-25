Policija u Pučišćima zaustavila 40-godišnjaka: Vozio u teškoj alkoholiziranosti, sud mu odredio zadržavanje

U nedjelju, 24. svibnja 2026. godine, u 2.45 sati, policijski službenici su u mjestu Pučišća zaustavili osobno vozilo kojim je u alkoholiziranom stanju upravljao 40-godišnji muškarac. Policijski službenici isključili su ga iz prometa i alkotestirali. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 2,42 g/kg, a odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Doveden je u policijsku postaju i smješten do otriježnjenja, nakon čega je uhićen i u žurnom postupku odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, s obzirom na to da je do sada već evidentiran kao počinitelj prekršaja vožnje u alkoholiziranom stanju, zbog čega je i pravomoćno kažnjen u prosincu 2025. godine.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, smatrajući da postoji opravdana bojazan da će okrivljenik, s obzirom na to da pokazuje upornost u činjenju najtežih prometnih prekršaja, nastaviti s činjenjem istih ili sličnih prekršaja.

Predan je u zatvor, a odluka o kazni za počinjene prometne prekršaje bit će uskoro donesena.