Policija u kući 23-godišnjaka pronašla kokain, marihuanu i veću količinu novca

​Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u utorak, 16. rujna u Zatonu obavljena je pretraga obiteljske kuće u kojoj osumnjičeni boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: jedan pvc smotuljak ispunjen drogom kokain bruto težine 49 grama, tri pvc smotuljka ispunjena marihuanom ukupne bruto težine 15,9 grama, jedna digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima bijele praškaste materije te veći novčani iznos.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni 23-godišnjak će tijekom dana uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.