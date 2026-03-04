Policija u Dalmaciji razotkrila prevaru s vozačkom dozvolom

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Sumnjiči se da je dana 22. kolovoza 2025. godine Službi upravnih poslova, državljanstva i stranaca prijavio gubitak vozačke dozvole te podnio zahtjev za izradu nove vozačke dozvole koja mu je izdana s rokom važenja od toga dana, a pritom je potpisao izjavu navodeći neistinit sadržaj o izgubljenoj vozačkoj dozvoli, iako mu je vozačka dozvola oduzeta od nadležnog tijela u inozemstvu.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 47-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.