Policija u Dalmaciji od suda zatražila 60 dana zatvora za ovog vozača. Sud ga pustio na slobodu...

U ponedjeljak, 8. prosinca oko 14 sati policijski službenici zaustavili su 45-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno nema položen vozački ispit.

Odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu, na vozilu nije bila postavljena stražnja registarska oznaka i posjedovao je manju količinu marihuane.

Uhićen je i odveden na sud kojemu je predloženo da 45-godišnjaku odredi zadržavanje, izrekne ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitnu mjeru. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti će biti naknadno donesena.