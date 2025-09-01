POLICIJA U AKCIJI Gotovo 500 prekršaja tijekom vikenda, brzina i alkohol u fokusu

Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su na području Splitsko-dalmatinske županije nastavili provoditi intenzivan nadzor prometa posebno usmjeren na vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju druge u prometu. Sankcionirano je 494 prometnih prekršaja.

Iz prometa je isključeno 95 vozača jer je utvrđeno da su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu. Svim vozačima koji su zbog vožnje pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa izrečena je mjera zabrane upravljanja vozilom i prekršajno su kažnjeni, tri vozača su zadržana u policijskim postajama do otriježnjenja. Izmjerena najveća koncentracija alkohola je 2,46 g/kg.

Nadalje, 130 vozača je sankcionirana zbog nepropisne brzine, a najveća izmjerena nepropisana brzina bila je 150 km/h. Četrdeset vozača je kažnjeno jer nisu koristili sigurnosne pojaseve, 20 zbog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom, a 17 vozača je kažnjeno jer su vozili neregistrirana i tehnički neispravna vozila.