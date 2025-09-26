Policija traži svjedoke prometne nesreće, ozlijeđen je pješak

Danas, 26. rujna, između 9 i 9:30 sati u Ulici Iva Vojnovića u Dubrovniku, na predjelu Hladnice, dogodila se prometna nesreća koja je za posljedicu imala jednu ozlijeđenu osobu.

Radi se o 87-godišnjaku koju je kolnik navedene ulice prelazio preko obilježenog pješačkog prijelaza kada je na njega naletilo vozilo koje se, nakon udara u pješaka, nije zaustavilo već je vozač pobjegao s mjesta događaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U prometnoj nesreći pješak je lakše ozlijeđen.

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 020/443-639 ili 192.