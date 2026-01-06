Krvavi napad na kolodvoru u susjedstvu: Kondukter ubijen, 36-godišnji Hrvat u bijegu

Talijanska policija traga za Marinom Jelenićem (36), državljaninom Hrvatske, kojeg sumnjiči za ubojstvo konduktera Alessandra Ambrosija (34) u blizini željezničkog kolodvora u Bologni. Osumnjičeni je, prema dostupnim informacijama, već otprije poznat po incidentima na željezničkim postajama diljem sjeverne Italije, a u njegovoj evidenciji navode se i raniji problemi povezani s nošenjem hladnog oružja.

Nadzorne kamere zabilježile su osumnjičenog u predvorju kolodvora u Bologni u 18.03 sati u ponedjeljak, 5. siječnja. Drugi kratki isječci prikazuju ga na peronu 1 te potom kako se kreće prema zapadnom dijelu kolodvora, gdje je Ambrosio napadnut, pišu talijanski mediji.

Istražitelji navode da snimke upućuju na to da je kondukter bio praćen dulje vrijeme, bez vidljivog povoda, prije nego što je napadnut.

Ubijen s leđa u blizini parkirališta za zaposlenike Trenitalije

Ubojstvo se dogodilo na prilazu koji vodi prema parkiralištu rezerviranom za zaposlenike Trenitalije, u području kod zapadnog kolodvorskog platoa. Ambrosio, 34-godišnji kondukter iz Anzole dell'Emilie, smrtno je ranjen ubodom nožem u abdomen, a prema dosadašnjim navodima napad je izveden iznenada, s leđa.

Motiv još nije poznat. Iako se u početku razmatralo više mogućnosti, istražitelji ističu da su u odjeći žrtve pronađeni osobni predmeti, zbog čega se sve više isključuje mogućnost da je riječ o pljački.

Nakon napada osumnjičeni se udaljio s mjesta zločina, a policija je vrlo brzo procijenila da je vjerojatno pobjegao vlakom. Njegovo lice i fotografija podijeljeni su policijskim postajama i karabinjerskim uredima diljem zemlje. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je mogao stići do Milana, a spominju se i početna opažanja na tom području.

Oko ponoći je u Piacenzi provedena akcija željezničke policije i karabinjera nakon dojave da se osumnjičeni nalazi u regionalnom vlaku broj 3930, no pretragom nije pronađen.

Identificiran zbog agresivnog ponašanja pa pušten: U tom trenutku nije bio raspisan

Novi detalj u slučaju odnosi se na događaj od ranije iste večeri. Osumnjičeni je, prema navodima, u jednom trenutku bio u vlaku te se ponašao nasilno i ometao putnike i osoblje. Zbog toga je oko 20 sati prisilno iskrcan u Fiorenzuoli (pokraj Piacenze) i predan policiji.

Karabinjeri su ga tada identificirali, ali i pustili na slobodu jer u tom trenutku još nije bila raspisana službena potraga, odnosno nisu bile izdane "note o potrazi" povezane s ubojstvom, pišu talijanski mediji.

"Poznato lice" u Bologni: Raniji incidenti na kolodvoru i u centru grada

Istražitelji navode da je osumnjičeni bio poznat i željezničkoj policiji (Polferu), kao i da se ranije dovodio u vezu s problemima u životu na ulici i incidentima na kolodvorima i u vlakovima. Spominje se i da je njegovo ime već ranije izazivalo rasprave o sigurnosti u području bolognskog kolodvora i obližnjeg trga Piazza XX Settembre.

Nakon što je potvrđeno da je osumnjičeni viđen u blizini mjesta zločina, policija je povezala snimke s njegovim identitetom te intenzivirala potragu.