Policija traga za ubojicom: naoružan, opasan i još uvijek u bijegu

Policija i dalje intenzivno traga za 40-godišnjim Josipom Oršušem koji je osumnjičen za teško ubojstvo žene i jedno teško ranjavanje u romskom naselju kod Murskog Središća.

Nevjenčana supruga ubojice iz Piškorovca i dalje nalazi na jedinici intenzivnog liječenja. Njeno stanje je nepromijenjeno u odnosu na sinoć, tako da se liječnici u Županijskoj bolnici Čakovec i dalje bore za njezin život.

Jučer je njegov osobni automobil pronađen u Prekmurju, u općini Rakičan u Sloveniji, tako da se u potragu uključila i slovenska policija. Međutim, za sada on još uvijek nije pronađen i za njim se intenzivno traga, javlja HRT..

Policija je upozorila građane da je Oršuš vrlo vjerojatno naoružan, a samim time i opasan.

Policija savjetuje da mu se nipošto ne pokušava približiti, već da se odmah kontaktira policija.