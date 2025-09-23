Policija spriječila prijevaru starije ženske osobe, skoro ostala bez 5 tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Metković spriječili su kazneno djelo prijevare koje bi za posljedicu imalo oštećenje starije ženske osobe za iznos od 5.000 eura.

Naime, spomenuta ženska osoba je u petak, 19. rujna, na svoj fiksni telefonski broj zaprimila više poziva nepoznate muške osoba koja se predstavila kao policijski službenik, a koji je od nje zahtijevao da, u cilju istrage, podigne sav gotovinski novac s računa u banci i preda ga osobi koja će doći na njenu adresu stanovanja.

Temeljem prikupljenih operativnih informacija policijski službenici su zatekli osobu koja je novac trebala preuzeti i dalje predati nepoznatoj osobi na području Bosne i Hercegovine.

Radi se o taksistu s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji kojeg je, također telefonski, angažirao muškarac koji je imao namjeru prevariti stariju žensku osobu.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako zatečeni muškarac nije znao da se u konkretnom slučaju radi o kriminalnoj aktivnosti te nije utvrđena njegova kaznena odgovornost.

Policija radi na pronalasku muškarca koji je telefonski kontaktirao obje spomenute osobe.

Građanima još jednom skrećemo pozornost da budu posebno oprezni kada ih telefonski kontaktiraju osobe koje se predstavljaju kao djelatnici policije ili banke i u razgovoru od njih traže novac ili neke osobne i bankovne podatke. Djelatnici banke službene radnje obavljaju isključivo u svojim poslovnicama, a policijski službenici se dolaskom na kućnu adresu legitimiraju službenom iskaznicom i ukoliko imaju potrebu izuzeti neki predmet, za to izdaju službene potvrde o oduzimanju predmeta.

Svakako savjetujemo da budete oprezni i da nakon zaprimanja ovakvih i sličnih poziva pozovete policiju na broj 192, kako bi se provjerili sumnjivi osobni ili telefonski zahtjevi nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao službene.

Posebno molimo osobe koje se brinu o osobama starije životne dobi da ih upute o ovim pojavnim oblicima prijevara obzirom da je iskustvo pokazalo kako počinitelji ovih kaznenih djela koriste stariju dob osoba, njihovu dobronamjernost i nepažnju kako bi od njih na razne načine otuđile novac.