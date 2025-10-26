Close Menu

Policija se oglasila o nestalim maloljetnicima u Kaštelima, evo što se dogodilo

Oglasila se policija

"Obavještavamo vas da su policijski službenici pronašli troje maloljetnika koji su se u petak i subotu samovoljno udaljili od kuće s područja Kaštela.

U postupak će biti uključeni i djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad", objavila je splitska policija.

Detalji o mjestu pronalaska i okolnostima zasad nisu poznati. Podsjetimo, vijest o njihovu nestanku od jutra je izazvala veliku zabrinutost među građanima, a informacije su se dijelile i na društvenim mrežama u pokušaju da se pronađu što prije.

