Policija se oglasila o nestalim maloljetnicima u Kaštelima, evo što se dogodilo

"Obavještavamo vas da su policijski službenici pronašli troje maloljetnika koji su se u petak i subotu samovoljno udaljili od kuće s područja Kaštela.

U postupak će biti uključeni i djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad", objavila je splitska policija.

Detalji o mjestu pronalaska i okolnostima zasad nisu poznati. Podsjetimo, vijest o njihovu nestanku od jutra je izazvala veliku zabrinutost među građanima, a informacije su se dijelile i na društvenim mrežama u pokušaju da se pronađu što prije.