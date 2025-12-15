Policija sankcionirala tri osobe zbog preglasne glazbe u Splitu

U nedjelju 14. prosinca policijski službenici su u 1:40 sati i 2:20 sati u dva postupanja na području Splita utvrdili su remećenje noćnog mira građana preglasno glazbom iz ugostiteljskih objekata. Dolaskom policijskih službenika zatraženo je da se prekine emitiranje glazbe, uspostavljeno je povoljno stanje javnog reda i mira, a osobe su kažnjene.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 44-godišnjak počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira tako da je reproducirao preglasnu glazbu koja je dopirala na javnu površinu kojim je remetio noćni mir građana, a utvrđeno je i da je ugostiteljski objekt radio i nakon završetka radnog vremena. Muškarac je prekršajno sankcioniran, a o događaju će biti upućena obavijest Državnom inspektoratu kako bi se proveo postupak zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

U drugom ugostiteljskom objektu 21-godišnjak je počinio prekršaja protiv javnog reda i mira na način da je glasno reproducirao glazbu koja je dopirala na javnu površinu, dok je 39-godišnjak također počinio prekršaj jer kao odgovora osoba nije spriječio narušavanje javnog reda i mira. Obojica su dovedeni u policijsku postaju i prekršajno kažnjeni.