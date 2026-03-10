Policija razotkrila seriju provala u Pirovcu: Šteta oko 17.000 eura

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske, u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Vodice, dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 50 i 21 godinu zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela teške krađe na području Pirovca.

Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni u razdoblju od 30. prosinca 2025. do 27. veljače 2026. godine provalili u obiteljsku kuću u kojoj vlasnik povremeno boravi. Ulazna vrata nasilno su otvorili uporabom podesnog predmeta, nakon čega su iz kuće otuđili kuhinjske elemente, više komada bijele tehnike te više zapakiranih sobnih vrata.

Također je utvrđeno da su između 2. veljače i 5. ožujka u Pirovcu provalili u garažu koja se nalazi u sklopu obiteljske kuće. Nasilno su otvorili prozor iznad garažnih vrata te iz garaže otuđili osobni automobil njemačkih registracijskih oznaka, moped, izvanbrodski motor, hladnjak i više komada stolica.

Policija sumnja i da su između 27. veljače i 1. ožujka provalili u kuću u izgradnji. Pomoću ljestava popeli su se na kat objekta te iz unutrašnjosti otuđili oko 1100 metara električnog kabela, 50 metara telefonskog kabela, 50 metara kabela za internet, 20 knauf kutija za struju te četiri modula za struju.

Osim toga, sumnja se da su 20. veljače u Pirovcu provalili u još jednu obiteljsku kuću u kojoj vlasnik povremeno boravi. Nakon što su nasilno otvorili prozor, iz unutrašnjosti su otuđili razne parfeme, više komada bijele tehnike i veći novčani iznos.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima procjenjuje se na oko 17.000 eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je pronašla i veći dio otuđenih predmeta, koji će biti vraćeni oštećenim osobama.

Po završetku istraživanja 50-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv 21-godišnjaka kaznena prijava podnesena redovnim putem.