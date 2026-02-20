Policija razotkrila muškarca koji je lažnom oporukom htio prisvojiti nekretnine pokojnika u Dalmaciji, imamo detalje

Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprave.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 67-godišnjak od točno neutvrđenog dana pa do početka svibnja 2024. godine, s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi, došao u posjed osobnih podataka dvoje pokojnika za koje je imao saznanja da su vlasnici više nekretnina na Murteru, kao i da najvjerojatnije nemaju osoba koje polažu pravo na njihovo nasljedstvo.

Također je utvrđeno da je izradio lažnu ispravu s namjerom da je uporabi kao pravu, tako da je u digitalnom obliku sačinio oporuku kojom se imenovao jedinim nasljednikom nekretnina u vlasništvu pokojnika. Tako izrađenu lažnu ispravu je, s ciljem ostvarivanja velike protupravne imovinske koristi, tijekom ostavinskog postupka u lipnju 2024. godine upotrijebio kao pravu.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.