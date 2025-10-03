Policija razotkrila dilere u Dubrovniku, uhićena dvojica muškaraca

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga, Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dovršili su dva odvojena kriminalistička istraživanja koja su rezultirala kaznenim prijavljivanjem dvije muške osobe zbog prodaje droge većem broju konzumenata s područja Dubrovnika i okolice.

Radi se o 29-godišnjaku za kojeg je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je od počeka svibnja do sredine srpnja ove godine prodavao amfetamin i marihuanu većem broju osoba. U drugom se slučaju radi o 55-godišnjaku za kojeg je utvrđeno kako je tijekom 2024. i do svibnja 2025. godine u više navrata prodavao amfetamin većem broju osoba kojima je osim toga, i omogućio konzumiranje droge u svojoj obiteljskoj kući.

Obojica su prijavljeni za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama, dok je 55-godišnjak prijavljen i za kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.