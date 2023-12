POLICIJA PROVODI AKCIJU 'MIR I DOBRO' Cilj je održvanje povoljnog stanja javnog reda i mira

S ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, kao i opće sigurnosti građana, i ove godine, posebno u doba božićnih i novogodišnjih blagdana, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u vremenu od 11. prosinca 2023. godine do 07. siječnja 2024. godine provoditi će se operativna akcija „Mir i dobro“ čiji je prvenstveni cilj upozoriti građane na opasnost od zlouporabe oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava.

"Suzdržavajući se od uporabe pirotehnike zajednički možemo postići da nam prosinac bude miran i spokojan. Međutim osim stvaranja prekomjerne buke koja uznemiruje i ljude i kućne ljubimce, korištenje pirotehnike do sada je imalo u nekim slučajevima ozbiljne posljedice.

Tijekom trajanja prošlogodišnje akcije na području Splitsko-dalmatinske županije od uporabe pirotehnike lakše je ozlijeđena jedna osoba, ali prijašnjih godina svjedočili smo koliko mogu biti ozbiljne i trajne posljedice korištenja pirotehnike, posebno kod djece. Ozlijede oka, prstiju, šake, ruke u većini slučajeva budu teške i ozbiljne i nažalost u nekim slučajevima imaju za posljedicu trajni invaliditet.

Zajednički možemo postići da nam prosinac bude miran i spokojan. Suzdržite se od uporabe pirotehnike i na taj način kreirajte mirno i sigurno okruženje za vašu obitelj, prijatelje, susjede u vašem kvartu. Vodimo računa jedni o drugima posebno u vrijeme blagdana.

Pozivamo roditelje:

da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku,

da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinite se da ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti zdravlje vaše djece.

da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice,

da svojim primjerom pokažu djeci kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3, te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja i to člankom 90. normirano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 660,00 € do 1.990,00 € kaznit za prekršaj fizička osoba ako:

je mlađa od 18 godina, a uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (članak 62. stavak 4.)

uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina ili je starija od 18 godina i uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca (članak 62. stavak 4.)

u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana koristi dozvoljena pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 (članak 62. stavak 5.)

nabavlja, posjeduje ili uporabljuje petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe (članak 62. stavak 6.),

dok je člankom 92. normirano kako će se novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 390,00 € kaznit zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.

Obzirom na zakonske odredbe, policijski službenici ove Policijske uprave će kontinuirano obavljati nadzor prodajnih mjesta na području Županije, te ukoliko utvrde nepravilnosti, odnosno da se prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava obavlja suprotno zakonskim odredbama, pirotehnička sredstva će oduzeti, a odgovorne pravne ili fizičke osobe će biti prekršajno prijavljene. Također, obzirom na novine i zakonska ograničenja, biti ćemo usmjereni na prevenciju protupravnih ponašanja i sankcioniranje fizičkih osoba koje se ponašaju suprotno zakonskim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i promet oružja", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.