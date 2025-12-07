Policija pronašla kokain, digitalnu vagu i novac

Temeljem naredbe Općinskog suda u Metkoviću jučer, 5. prosinca, na području Metkovića je pretražen dom 38-godišnjaka kada je pronađeno 79 grama kokaina, digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima kokaina, vrećice za pakiranje, mobilni uređaj i novčani iznos od 780 eura.

Sva pronađena droga i predmeti su uz potvrdu oduzeti.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama 38-godišnjak je uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Metković.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni drogu nabavljao i pakirao u manje ambalaže te dalje prodavao konzumentima s područja Doline Neretve.

Pretragom je također pronađena i manja količina hašiša za koju drogu je utvrđeno kako je bila namijenjena osobnoj konzumaciji zbog čega je 38-godišnjak prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, piše Zadarski list.