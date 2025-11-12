Policija privremeno oduzela automobil 31- godišnjaku, evo razloga

Policijski službenici su 10. studenoga 2025. godine, oko 16:20 sati, na lokalnoj cesti Biokovsko Selo - Rašćane u općini Vrgorac uhitili 31-godišnjeg vozača koji je upravljao motornim vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje. Provedenim provjerama utvrđeno je da je vozač upravljao neregistriranim vozilom kojem je važenje prometne dozvole isteklo još u kolovozu 2021. godine, te da za navedeno vozilo nije imao sklopljen ugovor o obveznom osiguranju. Nadalje, utvrđeno je da vozač nije stekao pravo na samostalno upravljanje motornim vozilom, te kod sebe nije posjedovao osobne dokumente.

Vozač je uhićen i u žurnom postupku doveden nadležnom sudu istog dana. Policijski službenici su privremeno oduzeli vozilo.

Sudu je predloženo izricanje novčane kazne u iznosu od 310 eura te kazne zatvora u trajanju od 30 dana zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i Zakona o osobnoj iskaznici, te trajno oduzimanje vozila.

Sud je vozača pustio na slobodu, a odluku o sankcijama donijet će naknadno, izvijestila je splitska policija.