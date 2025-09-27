Policija privela muškarca koji je pijan puškom prijetio vozačima!

Porečka policija privela je 40-godišnjeg muškarca osumnjičenog za prijetnju, nakon što je u četvrtak navečer, noseći oružje na javnom mjestu, izazvao paniku i uznemirio građane. Naknadno je utvrđeno da se radilo o airsoft pušci.

Drama u Ulici Rajka Stipe

Muškarca se sumnjiči da je 25. rujna oko 21.15 sati u Ulici Rajka Stipe u Poreču, pod utjecajem alkohola, noseći u ruci pušku, za koju je naknadno utvrđeno da je namijenjena za airsoft, uznemiravao građane.

U jednom je trenutku, s puškom u ruci, tijelom prepriječio prolazak automobilu, pulske registracijske oznake, kojim je upravljao 21-godišnjak. Vozač je u strahu za svoj i život 20-godišnjeg suvozača, s obzirom da je muškarac počeo oružje usmjeravati prema njima, automobilom udario u 40-godišnjaka, nakon čega se odmah uputio događaj prijaviti policiji.

Po dolasku policijskih službenika, 40-godišnjak je nastavio s protupravnim ponašanjem te je uhićen i uz uporabu sredstava prisile priveden u policijsku postaju.

Od osumnjičenog muškarca oduzeto je oružje D kategorije te se protiv njega pokreće prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, a zbog počinjenog kaznenog djela prijetnje, uz kaznenu prijavu, priveden je u večernjim satima 26. rujna u pritvorsku jedinicu PU istarske.