Policija privela 37 osoba: Navijač Hajduka trčao po autocesti u alkoholiziranom stanju

Jučer, 13. prosinca s početkom u 17.45 sati na Gradskom stadionu Maksimir odigrana je nogometna utakmica SuperSport Hrvatske nogometne lige između NK „Lokomotiva“ i HNK „Hajduk“.

Osiguranje nogometnog susreta koji je proglašen utakmicom visokog rizika, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, vodila je Policijska uprava zagrebačka sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika, u suradnji s drugim policijskim upravama te uz angažman potrebnih snaga i policijske tehnike kako bi utakmica sa sigurnosnog aspekta prošla u najboljem redu.

Prije, za vrijeme i nakon utakmice u službene prostorije policije zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima privedeno je 37 gostujućih navijača, o kojih je 9 maloljetnika:

- 24 zbog neposjedovanja personalizirane ulaznice

- 9 zbog posjedovanja pirotehnike

- dvojica zbog alkohola

- jedan zbog droge te

- jedan radi provjere identiteta.

Jedan gostujući navijač priveden je na području PU karlovačke jer je u zoni odmorišta Draganić trčao po autocesti u alkoholiziranom stanju.

"Ističemo da je na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice, provedeno audio i video snimanje te fotografiranje javnog okupljanja, javnih mjesta na stadionu i prilaznim pravcima. Slijedom navedenog, fokus policije bit će usmjeren na kriminalističko istraživanje u vezi s korištenjem pirotehnike, odnosno počinjenim prekršajima iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

U zonu Gradskog stadiona Maksimir prije utakmice prepraćeno je oko 300 osobnih automobila te 45 kombi vozila s gostujućim navijačima, koji su nakon utakmice pod pratnjom policije sigurno prepraćeni s područja Policijske uprave zagrebačke.

Osiguranje utakmice, u kojem su sudjelovali svi rodovi policije, proteklo je bez značajnijih sigurnosnih izgreda i sukoba navijača. Tome je, s jedne strane, pridonijelo sportsko ponašanje većine posjetitelja, a s druge strane, odlična koordinacija i angažman svih službi odgovornih za sigurnost tijekom ovog sportskog događaja.

Zahvaljujemo svim posjetiteljima koji su odgovornim ponašanjem pridonijeli da ovaj sportski događaj protekne sigurno, uz što manje ometanja svakodnevnih aktivnosti građana", poručuje policija.