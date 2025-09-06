Policija prijavila maloljetnika: Dva puta provalio u automate, pa ukrao i moped

Policijski službenici Policijske postaje Zadar proveli su jučer kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela Teška krađa i jedno kazneno djelo Krađa.

Sumnjiči ga se da je od 23. do 26. kolovoza 2025. godine u Zadru u Ulici Polačišće u dva navrata nasilno otvorio spremnike za kovanice na aparatima za zabavu, odakle je otuđio novac.

Ukupna materijalna šteta pričinjena trgovačkom društvu je oko 2 tisuće eura.

Također ga se sumnjiči da je krajem srpnja ove godine u Zadru na predjelu Vidikovca otuđio moped 37-godišnje vlasnice.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, prema maloljetniku slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.