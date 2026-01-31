Policija prijavila 51-godišnjakinju: Ukrala robu vrijednu više od 400 eura

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjom hrvatskom državljankom koju se sumnjiči za imovinska kaznena djela.

Sumnjiči ju se da je 14. siječnja ove godine u jutarnjim satima u Zadru u Ulici 159. brigade HV, iz trgovine trgovačkog društva, otuđila razne proizvode za opremu doma, ukupne vrijednosti oko 280,00 eura.

Također je se sumnjiči da je 6. svibnja 2025. godine u Zadru u Ulici Put Murvice iz trgovine otuđila razne dekorativne artikle, ukupne vrijednosti oko 150,00 eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje da je počinila dva kaznena djela Krađa, protiv 51-godišnjakinje se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.