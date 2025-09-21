Policija preplavila dio zemlje: Zaustavljaju i pregledavaju vozila, otvaraju prtljažnike...

Svinjska kuga hara istokom Hrvatske, traju pripreme za najveću eutanaziju svinja u zemlji. Na farmi Sokolovac u Baranji u ovome je trenutku 9829 svinja koje će veterinari, kako bi spriječili širenje afričke svinjske kuge, morati usmrtiti.

"Sve ekipe su na terenu, ekipe veterinara i tehničara su pripravne, ministarstvo je osiguralo i opremu iz nacionalnog kriznog stožera tako da lokalni krizni stožer u Osijeku sad priprema sve za što skorije pokretanje postupaka", rekla je Tatjana Karačić, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane MPS.

Iz lokalnog stožera su potvrdili da bi do sutra ujutro sve trebalo biti spremno. Farma Sokolovac specijalizirana je farma za tov svinja i predstavlja završni dio proizvodnog ciklusa, a tvrtka svinje uzgaja na 11 velikih farmi. U ovom trenutku na farmi u Sokolovcu imaju 9829 životinja koje će prema odluci ministra poljoprivrede morati biti eutanazirane

"Eutanazija svinja je u domeni Državnog inspektorata koji će definirati procedure i način postupka, a sve naše daljnje aktivnosti će biti usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela", poručili su iz tvrtke.

U međuvremenu, sela na istoku zemlje preplavila je policija. Zaustavljaju se i pregledavaju sva veća vozila, otvaraju prtljažnici, traže ilegalne svinje i meso.

"Pa što da radimo. Ja za to nisam kriv, to je trebalo i ranije da ljudi znaju, da paze na to, da se to ne širi", rekao je Ferenc Varga iz Zmajevca.

Ministar poljoprivrede jučer je objavio rat švercerima koje smatra odgovornima za širenje bolesti i poručio da je "to prekretnica". Nadzor je pojačan i na granici.

Proizvođači koji žive od svinjogojstva pitaju se zašto mjere nisu postrožene prije.

"Već je to malo kasno, ali nikad nije kasno, ajmo spriječiti ono što se može spriječiti." poručio je Petar Dobrovac, proizvođač kulena.

