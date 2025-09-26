Policija poslala važnu obavijest uoči sutrašnje utakmice s Lokomotivom

U subotu, 27. rujna 2025. godine s početkom u 18.45 sati u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrat će se međunarodna nogometna utakmica između HNK „Hajduk“ i NK“ Lokomotiva“

Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila i to od 14:45 sati do završetka osiguranja uspostaviti će se potpuna blokada u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ i kod ulaza na parkiralište bazena Poljud ( osim za vozila s propusnicom), te na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim za vozila s propusnicom), ulici Zrinsko frankopanska od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te ulice Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim za vozila žurnih službi, HV, stanara, vozila javnog prijevoza, odnosno vozila s propusnicom).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.

Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i zapovijedi policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi nogometna utakmica protekla bez izgreda", poručuju iz splitske policije.