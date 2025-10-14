Policija po Zadru lovila maloljetnike u noćnom izlasku

U sklopu akcije usmjerene na zaštitu djece i mladih od rizičnih ponašanja, zadarska je policija u proteklih mjesec dana pojačano nadzirala kretanje maloljetnika, objavila je danas policija. Od 1. rujna do 8. listopada, policijski službenici su na području Zadra zatekli 17 osoba mlađih od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe, stoji u priopćenju.

O svim slučajevima obaviješteni su roditelji, a o postupanju je, u skladu s Obiteljskim zakonom, izvijestila i nadležni Zavod za socijalni rad.

Kažnjeni trgovci i ugostitelji

Policajci su tijekom akcije zatekli i 10 maloljetnika pri kupnji duhanskih proizvoda na različitim prodajnim mjestima u Zadru. Protiv trgovaca koji su im prodali cigarete podnesena je obavijest Državnom inspektoratu.

Problema je bilo i s prodajom alkohola. Zbog usluživanja alkoholnih pića maloljetnicima, policija je podnijela optužne prijedloge protiv četiri vlasnika ugostiteljskih objekata.

Roditelji po zakonu moraju zabraniti izlaske djeci mlađoj od 16

Policija u priopćenju podsjeća roditelje na njihove obveze prema Obiteljskom zakonu dužni su i odgovorni djeci mlađoj od 16 godina zabraniti noćne izlaske, definirane kao boravak vani između 23 i 5 sati, bez pratnje odrasle osobe od povjerenja.

U slučaju da policijski službenici zateknu maloljetnika u takvom izlasku, odvest će ga u policijsku postaju i pozvati roditelje, navodi se u priopćenju policije.

Policija nastavlja s akcijom

Iz policije najavljuju kako će se s ciljanim preventivno-represivnim aktivnostima nastaviti i u narednom razdoblju kako bi se zaštitili maloljetnici i smanjile kažnjive radnje. Ujedno pozivaju roditelje i građane da sva saznanja o prodaji alkohola i duhanskih proizvoda maloljetnicima, kao i o drugim nedozvoljenim radnjama, prijave policiji na broj 192 ili putem e-maila zadarska@policija.hr.