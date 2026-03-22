Policija otkrila uzrok požara u splitskom rodilištu: Sve je krenulo iz kante za otpatke

Nakon požara koji je sinoć oko 22.35 sati izbio na četvrtom katu bolnice u Splitu, policija je obavila očevid i utvrdila uzrok.

Kako su izvijestili, požar je izbio u kanti za otpatke, a prema svim prikupljenim okolnostima najvjerojatniji uzrok je žar cigarete, odnosno otvoreni plamen.

U požaru je nastala manja materijalna šteta. Izgorjele su dvije plastične posude u kojima se nalazilo sredstvo za čišćenje, dok su zidovi u prostoriji zacrnjeni.

Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.