Policija otkrila tko stoji iza napada na sinagogu

Britanska policija priopćila je u četvrtak da iza smrtonosnog napada u blizini sinagoge u Manchesteru stoji Džihad Al-Šamie, 35-godišnji Britanac sirijskog podrijetla.

Napadač je automobilom pregazio pješake, a potom nožem napao najmanje jednu osobu u trenutku dok su vjernici obilježavali Jom kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru. Policija ga je usmrtila na mjestu događaja.

Troje njegovih suradnika – dvojica muškaraca u 30-ima i žena u 60-ima – uhićeni su zbog sumnje na planiranje i poticanje terorističkog napada. Još tri osobe teško su ozlijeđene, a zbog sumnje na eksploziv u sinagogu je upućena specijalna jedinica za deaktiviranje bombi. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju okupljene građane kako upozoravaju policiju da napadač ima bombu pričvršćenu na tijelu.

Premijer Keir Starmer, koji se u trenutku napada nalazio u Kopenhagenu na summitu Europske političke zajednice, izjavio je da je "zgrožen" događajem te istaknuo da je napad još strašniji jer se dogodio na Jom kipur.