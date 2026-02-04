Policija otkrila: Dojava o bombi na sudu je lažna! Sada traže krivca za uzbunu koja je digla sve na noge

U srijedu, 12:20 sati, splitska policija zaprimila je dojavu da je u zgradi Općinskog suda u Gundulićevoj ulici postavljena bomba.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici, a sve osobe u zgradi su privremeno evakuirane radi sigurnosti.

- Oko 12:20 sati zaprimljena informacija da je za sada nepoznata osoba nazvala na telefon sud i rekla da je postavljena bomba - kazali su na iz PU SD.

Završen je protueksplozijski pregled zgrade suda te da nije potvrđena istinitost dojave kao i da nisu pronađeni sumnjivi predmeti.

Policija je priopćila da će obaviti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo tko stoji iza lažne dojave.