Dojava o bombi u Splitu: Evakuirana nova zgrada Općinskog suda

UPRAVO

U srijedu u 12:20 dojavljeno je da je u zgradi Općinskog suda u Gundulićevoj ulici u središtu Splita postavljena bomba.

Potvrđeno nam je to iz splitske policije.

- Oko 12:20 sati zaprimljena informacija da je za sada nepoznata osoba nazvala na telefon sud i rekla da je postavljena bomba.

Na teren su upućeni policijski službenici.

Osobe će privremeno napustiti zgradu suda.

Obavit će se pregled zgrade uz sudjelovanje specijaliziranih službenika - rekli su nam iz splitske policije. 

