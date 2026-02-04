Dojava o bombi u Splitu: Evakuirana nova zgrada Općinskog suda

U srijedu u 12:20 dojavljeno je da je u zgradi Općinskog suda u Gundulićevoj ulici u središtu Splita postavljena bomba.
Potvrđeno nam je to iz splitske policije.
- Oko 12:20 sati zaprimljena informacija da je za sada nepoznata osoba nazvala na telefon sud i rekla da je postavljena bomba.
Na teren su upućeni policijski službenici.
Osobe će privremeno napustiti zgradu suda.
Obavit će se pregled zgrade uz sudjelovanje specijaliziranih službenika - rekli su nam iz splitske policije.
