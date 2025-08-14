Policija objavila važne informacije prije utakmice Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je detaljne mjere sigurnosti i prometne regulacije uoči nedjeljne utakmice HNK Hajduk – NK Slaven Belupo, koja će se igrati 17. kolovoza 2025. u 21 sat na stadionu Poljud.

"Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila", stoji u priopćenju PU splitsko-dalmatinske. Prometne blokade počet će u 17 sati i trajat će do završetka osiguranja. Potpuna zabrana prometa vrijedit će u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta 'Mandrach' i kod ulaza na parkiralište bazena Poljud (osim za vozila s propusnicom), zatim na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela, u Zrinsko frankopanskoj od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u ulici Put Supavla od raskrižja s Putem Brodarice. Izuzeci su predviđeni za vozila žurnih službi, Hrvatske vojske, stanare, javni prijevoz i vozila s propusnicom.

Snimanje na stadionu i prilaznim pravcima

Policija podsjeća navijače i posjetitelje kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima zabranjeno unošenje ili pokušaj unošenja alkohola i droga, te ulazak u stadion u alkoholiziranom stanju. "Zabranjeno je unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta pogodnih za ozljeđivanje, paljenje i bacanje pirotehnike te paljenje drugih navijačkih rekvizita", naglašavaju iz PU.

Posebno se ističe zabrana maskiranja lica, isticanja transparenata, zastava ili drugih predmeta koji potiču mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, kao i pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka istog sadržaja. Nije dopušteno ni nedopušteno ulaženje u natjecateljski ili gledateljski prostor, bacanje predmeta prema terenu te boravak na mjestu za koje osoba nema ulaznicu ili odgovarajuću ispravu.

"Pozivamo građane da poštuju smjernice..."

Policija će, kako navode, provoditi i posebne mjere nadzora. "Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka utakmice obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima."

Iz PU splitsko-dalmatinske pozivaju građane da poštuju sve upute i upozorenja: "Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i zapovijedi policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi nogometna utakmica protekla bez izgreda."