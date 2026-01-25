Policija objavila upute i zabrane uoči utakmice Hajduka i Istre 1961

U nedjelju, 25. siječnja 2026. godine s početkom u 15:00 sat u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrati će se nogometna utakmica između HNK „Hajduk“ i NK „Istra 1961“.

"Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila i to od 11:00 sati do završetka osiguranja uspostaviti će se potpuna blokada u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ i kod ulaza na parkiralište bazena Poljud ( osim za vozila s propusnicom), te na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim za vozila s propusnicom), ulici Zrinsko frankopanska od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te ulice Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim za vozila žurnih službi, HV, stanara, vozila javnog prijevoza, odnosno vozila s propusnicom)", poručuje policija.

Policija obavještava građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,

- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

- bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.

"Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i zapovijedi policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi nogometna utakmica protekla bez izgreda", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.