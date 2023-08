Policija objavila što je pronašla u kući uhićenog Grka: "Opskrbio je Boyse oružjem, pokušavamo locirati još 10 huligana"

Jučer je u Grčkoj uhićen navijač Panathinaikosa za kojim je bila raspisana tjeralica zbog nereda u kojima je ubijen navijač AEK-a. Kako javljaju grčki mediji, 43-godišnji huligan snimljen je nadzornim kamerama na dan nereda, a snimke prikazuju kako, tvrde grčki mediji, vodi Bad Blue Boyse do mjesta na kojem su se sukobili s navijačima AEK-a.

Uhićeni navijač Panathinaikosa je od ranije jako dobro poznat policiji te ima podeblji dosje zbog sudjelovanja u navijačkim neredima. Grci pišu da je ranije ranjen ispred Žalbenog suda, tijekom incidenta na suđenju za obiteljsko nasilje u Ilionu na kojem je bio svjedok. Policija je pretresla njegovu kuću i automobil, piše Index.

Policija smatra da je upravo ovaj Grk imao ključnu ulogu u organizaciji huliganskih nereda. Protothema piše da policija ima informacije da je bio u izravnim kontaktima s hrvatskim huliganima i da im je upravo on pomagao u dolasku u Grčku i kretanju po Ateni. Policija, pišu grčki mediji, ne isključuje ni mogućnost da je on opskrbio hrvatske huligane noževima, palicama i pajserima.

Policija objavila što je pronašla u kući uhićenog

Policija je objavila priopćenje o uhićenju.

"U poslijepodnevnim satima policijski službenici Poduprave za suzbijanje nasilja na sportskim objektima uhitili su 43-godišnjeg građanina kojeg se dovodi u vezu s djelima navijačkog nasilja.

Prethodno je provedena odgovarajuća istraga i ocjena prikupljenog predistražnog materijala, a iz naknadno provedene glavne istrage za njim je raspisana tjeralica po kojoj je i uhićen.

Konkretno, tereti ga se za osnivanje i udruživanje u zločinačku organizaciju, nabavu i posjedovanje veće količine eksplozivnih i zapaljivih tvari, nasilje nad drugima, opasne tjelesne ozljede, počinjenje i pokušaj remećenja javnog reda i mira, oštećenje tuđe stvari, nošenje oružja, uporabu oružja, protuzakonito posjedovanje i uporabu baklji, kao i podmetanje požara u namjeri iz koje može proizaći zajednička opasnost za strane stvari.

U pretresu kuće, osobnog automobila i motocikla uhićene osobe pronađeni su i oduzeti:

- centralna računalna jedinica, sa strujnim i videokablom

- 2 metalne bejzbol palice

- 2 kacige crne boje

- mobilni telefon

- drveni vizir i kaciga, crne boje.

Uhićena osoba bit će privedena nadležnom tužiteljstvu", objavila je policija, piše Index.

Grčka policija traga za još desetoricom Hrvata koji se navodno skrivaju

Dok se istraga nastavlja, pokušavaju se identificirati ostali huligani koji su sudjelovali u tučnjavi, a sve s ciljem da se pronađe ubojica 29-godišnjeg AEK-ovog navijača Michalisa Katsourisa. Grčka policija pokušava locirati i još 10 hrvatskih huligana za koje vjeruje da nisu uspjeli izaći iz zemlje te da se negdje skrivaju dok ne pronađu način za bijeg.

Policija napominje da još nije raspisana tjeralica za navijačem koji je na Facebooku pisao da je sudjelovao u neredima.

Grci objavili snimke zadnjih trenutaka ubijenog navijača AEK-a

Grčki portal Protothema objavio je prekjučer snimke posljednjih trenutaka ubijenog AEK-ovog navijača Michalisa Katsourisa. Pišu da policija ima nekoliko snimki koje analizira, a preko kojih pokušava shvatiti tko je i kako ubio 29-godišnjeg Grka.

Prva snimka koju je objavila Protothema prikazuje Michalisa kako dolazi na kiosk u plavoj majici i kratkim hlačama, nosi fantomku, rukavice i u lijevoj ruci drži kacigu. Na snimci je vidljivo da mu je dio tijela potpuno krvav, odnosno da je ozlijeđen te da krvari.

SNIMKE SU UZNEMIRUJUĆE

Michalis potom sjeda iza hladnjaka za sladoled dok vlasnici kioska stoje i gledaju ga. Prema policiji, piše grčki portal, Michalis se tu došao sakriti.

Ντοκουμέντο από τη δικογραφία για τη δολοφονία του Μιχάλη: Φτάνει στο περίπτερο χτυπημένος από το μαχαίρι pic.twitter.com/urcsuhaMJ2 — kakajason (@kakajason50) August 17, 2023

Potom mu žena kroz prozor kioska daje papirnati ručnik kako bi se obrisao ili zaustavio krvarenje. Prilazi mu i muškarac, koji ga samo gleda.

Βίντεο από τη δικογραφία για την δολοφονία του Μιχάλη: Ο 29χρονος έχει καταρρεύσει στο περίπτερο pic.twitter.com/tCnJprCZ4w — kakajason (@kakajason50) August 17, 2023

Tada dolazi treća osoba koja mu, čini se sa snimke, pokušava dati vodu i istovremeno informirati nekoga o ozlijeđenom navijaču.

Βίντεο ντοκουμέντο: Ο Μιχάλης με δυσκολία κρατάει όρθιο το κεφάλι του καθώς έχει χάσει πολύ αίμα pic.twitter.com/B4E1yjl1U5 — kakajason (@kakajason50) August 17, 2023

U sljedećem dijelu snimke Michalis pokušava ustati, ali je očito da za to nema snage pa zatetura i pada na tlo, gdje i ostaje.

Βίντεο από τη δικογραφία για τον Μιχάλη: Ο 29χρονος προσπαθεί να μείνει όρθιος αλλά δεν τα καταφέρνει pic.twitter.com/ej1dXCFGTM — kakajason (@kakajason50) August 17, 2023

Grčki portal piše da je u narednih nekoliko minuta Michalis iskrvario te preminuo.

Majka ubijenog Grka: Stalno vrtim snimke da vidim tko je ubojica mog djeteta

O snimkama je u grčkim medijima govorila majka ubijenog navijača AEK-a.

"To što sam vidjela na snimkama je ludilo. Stalno ih iznova vrtim kako bih vidjela tko je ubojica mog djeteta. Da je policija bila tamo, moje dijete bi bilo spašeno. Nije bilo ni hitne pomoći. Ne mogu više pričati. Boli me, nisam više sposobna ni misliti ni koncentrirati se. Tko god da je to učinio, platit će. Pravda valjda postoji", rekla je.

Dodala je kako je nakon pobjede AEK-a u Zagrebu otišla na grob sina. "Pričala sam mu da su mu igrači posvetili pobjedu", rekla je Katsourisova majka.