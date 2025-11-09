Policija obavijestila socijalnu službu zbog maloljetnika koji su čekali srpske sportaše

Jučer oko 17.30 sati policija je zaprimila dojavu da se oko sportske dvorane na Zametu u Rijeci gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu na kojem sudjeluju predstavnici 13 zemalja, nalazi grupa osoba. Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba, priopćila je PU primorsko-goranska.

Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike navedenog međunarodnog natjecanja u karateu. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem u odnosu zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili kaznenih djela.

Policija je o zatečenim maloljetnim osobama izvijestila i nadležnu službu socijalne skrbi.

Za vrijeme trajanja prvenstva policija će poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti i sprečavanja možebitnih kažnjivih radnji.