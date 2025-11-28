Policija noćas pretresla dom Andrije Mikulića, iz kuće izneseno oružje

HDZ-OV šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić uhićen je jučer zbog sumnje na korupciju. Danas će biti ispitan u Uskoku, koji će potom odlučiti o pokretanju istrage i mogućem istražnom zatvoru.

Policija je nakon ponoć započela pretres kuće koji je trajao preko četiri sata, nakon čega je Mikulić odveden u pritvor. Policajci su mu oduzeli i oružje, piše Index.

Mikulić je u imovinskoj kartici prijavio i zavidnu zbirku vatrenog oružja. Njegova kolekcija uključuje pištolj Bernardelli (66 eura), dvije lovačke puške marke Crvena zastava (vrijednosti 398 i 398,17 eura), lovačku pušku Anschutz (464,53 eura) i lovačku pušku Benelli (530,89 eura).

Posebno se ističu tri puške marke Blaser, procijenjene na 1000, 2100 te čak 6.886,99 eura. Uz to, posjeduje i lovački revolver Rossi (159,27 eura), lovački pištolj (199,08 eura) te lovački izvlakač vrijedan 600 eura.

Povezuje ga se s dvije afere

U akciji provedenoj na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije uhićeno je više osoba, a policija i USKOK provode hitne dokazne radnje. Slučaj je povezan s aferom nezakonitog odlaganja otpada u kojoj se spominju supružnici Josip i Monika Šincek.

Index neslužbeno doznaje i da je Mikulić pod istragom i zbog malverzacija u dva kamenoloma na području Zagorja. Mikulića se tako povezuje i s aferom s otpadom i s aferom kamenoloma.