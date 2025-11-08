Close Menu

Policija nakon prosvjeda na Rivi: "Sve je snimano i svi događaji koji zahtijevaju daljnju obradu bit će obrađeni"

O broju prosvjednika na Rivi glasnogovornica nije željela špekulirati
Antonela Lolić

Splitska policija je na kraju skupa Torcide dala izjavu, piše 24sata.

Rekli su da nisu zabilježeni nikakvi negativni incidenti niti je bilo razloga za postupanje policije na terenu.

- Čim smo dobili informaciju da će se skup održati, mi smo donijeli sigurnosnu procjenu, planirali mjere i radnje koje smo danas provodili. Cilj nam je bio osigurati sigurnost za sve one građane koji su bili danas na području Splita. Bili smo danas u dovoljnom broju - rekla je voditeljica Službe odnosa s javnošću PU splitsko dalmatinske Antonela Lolić.

Na vrlo jasno pitanje je li policija znala da će Torcida doći pred sud i vikati "Za dom spremni" te zatvoriti Gundulićevu ulicu, Lolić je rekla:

- Imali smo informaciju za okupljanje danas na Rivi, ali smo sve što se događalo dalje prilagođavali dinamici i stanju na terenu.

O broju prosvjednika na Rivi glasnogovornica nije željela špekulirati.

- Sve je snimano i svi događaji koji zahtijevaju daljnju obradu bit će obrađeni. Ovaj protokol policije je drugi put proveden u Hrvatskoj. Prvi put je bio u Zagrebu - rekla je Lolić.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
2
Sad
0
Mad
1