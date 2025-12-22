Policija najavila akciju - prijete kazne! "Nema obiteljskog nadzora, roditelji će odgovarati"

Unatoč tome što su petarde zabranjene, teške ozljede izazvane pirotehnikom iz godine u godinu se ponavljaju. Najčešće su žrtve djeca, a dosad je ukupno sedam ozlijeđenih, od toga dvoje s teškim posljedicama.

Policija stoga i ove godine provodi akciju Mir i dobro i apelira na roditelje i škole da pirotehniku smiju kupovati isključivo osobe starije od 18 godina i to u ovlaštenim prodavaonicama, dok je mlađima od 14 godina upotreba zabranjena. Provodit će pojačane kontrole trgovina i online pošiljki kako bi suzbili i crno tržište. S prekršajnim prijavama završilo je više od 50 osoba, a nekoliko njih i s kaznenim.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Stranice su ugašene uz pomoću suradnje javne ustanove Karnet"

"Mnoga djeca koje su se ozlijedila, ozlijedila su se u svojim domovima, odnosno blizini svoje kuće, znači u sigurnom utočištu, jer je izostao obiteljski, odnosno roditeljski nadzor", rekao je Mario Salopek iz Službe prevencije Ravnateljstva policije, piše Dnevnik.hr.

"Podjednako se odnose prekršaji i na roditelje i na djecu, zato što djeca mlađa od 14 godina nisu prekršajno odgovorna i onda se u policijsku postaju zovu roditelji. Na području Zagreba i Splita imamo isto tako ove godine, zadnjih 20-ak dana, više pretresa stanova", poručio je Tomislav Vukoja iz Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije.

"Stranice su ugašene uz pomoću suradnje javne ustanove Karnet. Problem se javlja kod međunarodnih domena, jer smo tu kao država trenutno nemoćni", dodala je Katarina Vrabac, viša inspektorica Ravnateljstva civilne zaštite.