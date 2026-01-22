Nakon Dežulovića, i Ivančića povjeravala policija: "Da nahranim paranoju ustašofila, mogu im poručiti da ja iz Splita nikud ne idem"

Čini se da novinar i kolumnist Boris Dežulović nije jedini protiv kojega su Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika podnijeli prijavu nakon koje je policija po službenoj dužnosti pokrenula postupak odjave prebivališta.

Nakon što je Boris Dežulović u srijedu za N1 ispričao kako je na poziv Policijske postaje u Omišu išao ondje izjasniti se o toj prijavi te, jednostavnije rečeno, potvrditi da živi tamo gdje živi, N1 doznaje da se i novinaru i piscu Viktoru Ivančiću (Dežulovićev kolega još iz vremena Feral Tribunea, nap.a.) otprilike u isto vrijeme dogodilo što i Dežuloviću.

Razlika je u tome što su Ivančića policajci zatekli na njegovoj adresi u Splitu provjeravajući mu prebivalište po sličnoj prijavi pa nije morao ići u policijsku postaju kao Dežulović kojemu su policajci došli na kućna vrata kada ga ondje nije bilo.

Predsjednik i odvjetnik HŽD-a opet bez komentara

Da je u ime Hrvatskog žrtvoslovnog društva (HŽD) podnio prijavu protiv Dežulovića, u srijedu je za N1 u telefonskom razgovoru potvrdio odvjetnik tog društva Srećko Ilić.

"U toj prijavi stoji sve, a Državno odvjetništvo u datom trenutku će odlučiti ima li ili nema elemenata za postupanje. To je sve što imam za reći", kazao je Ilić dodavši da "ne voli novinare".

U četvrtak je novinar N1 opet razgovarao s njim.

"Podnesena je kaznena prijava (protiv Dežulovića, nap.a.) koju ne smijem komentirati. O njoj odlučuje Državno odvjetništvo", ponovio je što je rekao dan ranije.

Na pitanje je li u ime HŽD-a prijavio i Ivančića te možda još nekoga, Ilić nije odgovorio niječno, samo je još jednom ponovio da ne smije komentirati išta u vezi toga. Jedino je ovoga puta pomirljivije kazao kako je "ružno zvučalo" što nam je prvi puta rekao da "ne voli novinare".

"Ja ne volim komentirati ovakve situacije s novinarima", dodao je.

Kontaktirali su opet i s predsjednikom HŽD-a Antom Beljom koji ih je, kao i dan ranije u vezi prijave protiv Dežulovića, za sva pitanja o tome odmah uputio na odvjetnika Ilića.

Ivančić: Ja iz Splita nikud ne idem

Svoj 'slučaj' za N1 prokomentirao je Viktor Ivančić ustvrdivši da je "ustaška žudnja artikulirana kroz prijavu tužilaštvu".

"Oni naprosto žele da mi ovdje ne živimo, pa pokreću postupak odjave naših prebivališta. Pri tome se koriste državnim resursima – tužilaštvom i policijom – za maltretiranje i pritisak na novinare, jer policija mora izlaziti na teren, mora uzimati izjave, mora sastavljati zapisnike… Mene sada zanima hoće li država – dakle tužilaštvo i policija – reagirati na očitu manipulaciju i zloupotrebu. Hoće li, naime, sada djelovati prema onima koji su ih upregli u službu napada na novinare. Čisto sumnjam. Između ostalog i zbog toga jer je odvjetnik koji je pokrenuo postupak odjave naših prebivališta, Srećko Ilić, član saborskog Odbora za pravosuđe. Dakle, on jest država", kazao je.

Još je dodao: "Da nahranim paranoju ustašofila, mogu im poručiti da ja iz Splita nikud ne idem. Čak i ako se jednoga dana preselim iz Hrvatske u Jugoslaviju, neću mijenjati sadašnje prebivalište."