Policija na Braču zaplijenila kilo amfetamina

Policijski službenici su dana 6. rujna 2025. godine u 22:00 sata u Supetru na Braču zatekli 32-godišnjeg muškarca. Prilikom postupanja kod njega je pronađena jedna PVC vrećica sa sadržajem droge amfetamin („speed“) ukupne težine jednog kilograma.

Uz navedeno, kod njega su pronađeni i oduzeti stroj za vakumiranje, kuhinjski mikser, dvije plastične tegle tvornički pakirane s kreatinom ukupne mase 1 kg te digitalna vaga za precizno mjerenje.

Muškarac je uhićen zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz čl. 190. st. 2. Kaznenog zakona te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.