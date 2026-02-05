Policija na A1 zaustavila dvojicu muškaraca, oduzeta droga i digitalna vaga

Jučer, 4. veljače 2026. godine u poslijepodnevnim satima, na A1, policijski službenici zaustavili su vozilo u kojem su se nalazila dvojica muškaraca, 42-godišnjak i 40-godišnjak za koje je postojala sumnja da posjeduju drogu.

Tijekom postupanja utvrđeno je da 42-godišnjak posjeduje 158 grama droge amfetamin-„speed“ i digitalnu vagu za precizno mjerenje koja je korištena za preprodaju droge, dok je 40-godišnjak posjedovao vrećicu u kojoj se nalazilo 56,8 grama psilocibinskih gljiva. Policijski službenici su oduzeli drogu, a muškarce uhitili.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 42-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i danas će biti uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok je u odnosu na 40-godišnjaka utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i protiv njega će biti podnesena prijava nadležnom sudu.