POLICIJA MOLI ZA POMOĆ Nestao Luka Vujević iz Štikova: Ne govori ni ne piše. Ima 78 godina

DIJELITE Pomozite u pronalasku nestalog muškarca!

Policija moli za pomoć građanima u pronalasku nestalog Luke Vujevića, rođenog 1947. godine u Štikovu, državljanina Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Luka Vujević visok je 185 cm, srednje tjelesne razvijenosti, s ovalnim licem, prosijedom kosom i srednjim nosom. U trenutku nestanka bio je odjeven u tamnoplavu majicu kratkih rukava, bež duge hlače i bež sandale.

Nestanak je prijavljen 14. srpnja 2025. godine u Štikovu. Prema dostupnim informacijama, udaljio se od kuće, a važno je napomenuti da ne govori niti piše zbog pretrpljenog infarkta.

Svi koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili boravištu mole se da se jave najbližoj policijskoj postaji ili na broj 192 - poručili su iz PU šibensko-kninske. 

 

